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Украинские нардепы пожаловались на слишком высокие цены

Украинские нардепы пожаловались на слишком высокие цены
Как ранее сообщал replyua.net, в следующем году зарплата нардепов достигнет 35 тысяч гривен, однако депутаты недавно пожаловались на слишком высокие цены в столовой.

Как информирует «Главком», Ирина Ефремова, депутат от Народного фронта, заявила о том, что в Верховной Раде нашлись так называемые мертвые души. По ее словам, 80 мертвых душ отыскались в ГП «Едальня», предприятии, которое ничего не платит за коммуналку и аренду. Ефремова подчеркнула, что 80 граждан не работают, но зарплату получают. Павел Пинзеник, коллега Ефремовой по фракции, заявил, что один килограмм говядины стоит больше трехсот гривен для нардепов, а десять вареных яиц в столовой ВР обходятся в целых сто гривен!

Также нардепам интересно, что за 230 водителей работают в автобазе украинского парламента, и депутаты требуют от руководства, чтобы оно познакомило их с этими людьми. К слову, финансирование автобазы обходится ежегодно в 50 миллионов гривен. Парламентарии уверены, что большинство людей – это мертвые души, и они числятся только на бумаге.

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