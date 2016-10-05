Правительство введет новую систему штрафов

Депутаты Верховной Рады рассматривают новый законопроект об ужесточении ответственности граждан за уничтожение произрастания редких видов растительного и животного мира, за уничтожение среды пребывания. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, за такие нарушения будут предусмотрены крупные штрафы.
Также штрафы могут быть введены за эксплуатацию производственных объектов, которые не имеют оборудования, предотвращающего негативное воздействие на лесные массивы. За этот законопроект накануне проголосовало большинство депутатов. В сообщении говорится о том, что, согласно законопроекту, в Украине будут увеличены штрафы за введение в эксплуатацию магистральных трубопроводов, транспортных путей, реконструированных и новых агрегатов, цехов, предприятий, которые не имеют оборудования, предотвращающего вредное воздействие на окружающую среду, в частности, на лесные массивы.
За введение в эксплуатацию таких объектов должностные лица должны будут заплатить штраф в размере от 15 до 35 необлагаемых минимумов доходов (сейчас штраф составляет всего 3-7 минимумов). Кроме того, законопроект коснется и обычных украинцев. За загрязнение леса, за оставление мусора на территории предусмотрен штраф в размере 25-50 минимумов для обычных граждан и в размере от 50 до 100 минимумов для должностных лиц.
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