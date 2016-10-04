У четвер депутати можуть дати старт візовому режиму з Росією

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що після проведення політичних консультацій Верховній Раді буде запропоновано проголосувати за візовий режим з Росією, передає replyua.net.
«Переконаний, що на цей раз більшість керівників фракцій підтримають таку ініціативу», - сказав спікер, уточнивши, що питання до порядку денного буде внесено в четвер, 6 вересня.
Напередодні Парубій запропонував депутатам повернутися до питання про введення візового режиму з Росією і розширення санкцій.
Як повідомлялося раніше, профільний комітет Верховної Ради ще в березні 2016 року підтримав проект постанови про введення візового режиму з Росією. При цьому керівник комітету у закордонних справах Ганна Гопко пояснила, що в МЗС не підтримують дану постанову, оскільки це «ускладнить процедуру поїздок громадян України до Росії».
Іншої думки, ніж Комітет притримується нардеп Надія Савченко, яка заявила, що потрібно встановлювати чітку межу з Росією. «Візовий режим більше захистить українців, які їздять працювати в Росію... Закриємо візовий режим з Росією, відкриємо візовий режим з Європою, це буде набагато більш позитивний результат...», – прокоментувала 112 каналу свою позицію Савченко.
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