Депутати від БПП образились на Петра Олексійовича – блогер

Як передає replyua.net, ініційоване президентом позачергове засідання Верховної Ради України можна вважати однією з найсумніших сторінок в історії української політики. Зла іронія – президент це засідання ініціював, а його фракція ігнорувала. Чи то образилися депутати від БПП на Петра Олексійовича чи може не в авторитеті він. Злі язики подейкують, що так все і планувалося, щоб голосів на межі вистачало. І Березенко з Кононенко давали команди – голосувати результативно або «майже результативно», задається питанням в Facebook блогер Кирило Сазонов.
«Мета засідання була вказано заздалегідь – звільнення одіозних суддів, подання на яких зробила Вища Рада Юстиції. Запідозрити цей орган в особливому старанні на ниві очищення суддівської системи важко. Тобто якщо вже Вища Рада Юстиції просить звільнити суддю за порушення присяги, це як внутрішнє рішення Гестапо або НКВД про звільнення дізнавача за особливу жорстокість. Це було очевидно всім – в тому числі і депутатам. А голосів не вистачає. Спостерігати за процесом голосування було просто соромно. Спікер Парубій називає прізвище судді, звинувачується в порушенні присяги, в переслідуванні активістів Майдану і .. за звільнення 222 голоси. Наступний – 220. Потім 219», – написав Сазонов.
На його переконання, ті випадки, коли набиралося 226 голосів зал зустрічав оплесками. Ура, впоралися. Та, якби народ проти цих негідників з системи на Майдан виходив так, як депутати збиралися в зал, Віктор Янукович зараз на другий термін би йшов. Легко і впевнено. Але народ в ті дні просто йшов на Майдан. Люди ризикували життям, йшли під кийки «Беркута», під кулі і під весь прес суддівської системи. Найсмішніше в цій ситуації, голосування по фракціях. Одіозні судді об'єднали всі фракції, крім Оппоблока, звичайно. Вчорашнім регіоналам голосувати за звільнення вірних соратників режиму Януковича не з руки і це зрозуміло. А ось чому БПП не давав голосів – велике питання. Батьківщина теж порадувала. Тимошенко вимовляє полум'яні промови і вимагає голосувати, а Надії Савченко в залі немає. Чому? Що таке важливе відволікло нардепа в цей важливий день? Посміхалася комусь в ДНР або перекурюють під час голодування, задається питанням блогер.
«Взагалі список тих, хто був відсутній просто бісить. Лещенко не знайшов час для того, щоб не балачками, а реальними голосуваннями підтримати очищення системи. Найєм відсутній. Світлана Заліщук – теж. Єврооптимісти з БПП просто махнули рукою на президента, на власну роботу в Верховній Раді і поїхали у США. Може, нехай вже там і працюють? Ну, якщо на українські справи часу немає – навіщо повертатися? Хіба що ремонт в квартирі проконтролювати і в ресторан з потрібною людиною сходити. Так і їх вічних опонентів, найодіозніших з БПП в залі не знайшли. Де надія і опора президента – на островах? Ось і виходить на табло – 220 голосів. Або 219», – зазначив Сазонов.
Така активність депутатів навіть суддів розсмішила. Хіхікають і кутаються в мантії. Хочеться запитати президента, який ініціював це позачергове засідання – чому? Де депутати зі списку? Це спектакль такий – ми звільняємо в гніві, але не всіх? Або Порошенко взагалі не контролює свою фракцію? Позорище. І якщо глава держави не може вирішити питання з дисципліною в своїй фракції, потрібно щось вирішувати на рівні законодавства. Як варіант, наголошує блогер, - п'ять прогулів і автоматичне позбавлення мандата. Без регламентного комітету і голосування в залі, а то знову загрузнемо. Місце списочника займає наступний. По мажоритарці доведеться проводити нові вибори. Тому що громадський осуд та інші моральні стягнення з ними не працюють. А Порошенко вони вже слухають, резюмував Кирило Сазонов.
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