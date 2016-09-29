Князевич раскрыл секрет фарса под название «внеочередное заседания Рады по увольнению судей»

Многие из украинцев так и не поняли «природу» этого внеочередного заседания парламента. Председатель профильного комитета Руслан Князевич по ряду судей намекнул на беспочвенность увольнения. Большинство судей не явились на заседание. Учитывая нарушения регламента о созыве заседания, игнорирование со стороны судей является способом самозащиты. И в таких условиях есть определенные перспективы обжалования решения Совета об их увольнении, считает аналитик украинской гражданской сети «Опора» Александр Клюжев, передает replyua.net.
«Вследствие нарушения регламента депутаты не имели времени для рассмотрения документов для внеочередного заседания. Почему нельзя было рассмотреть эти вопросы раньше? Выглядит так. Проблему сами создали и сами ее решили. Но решили?», – написал Клюжев в Facebook.
Аналитик в соцсети также разместил «объяснения» председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевича, который объяснил причины, по которым проводилось это заседание. Он отметил, что идея проведения этого заседания возникла в связи с тем, что на одном из интернет-сайтов появилась статья так называемого эксперта реанимационное пакета реформ. Затем эту идею подхватила одна из фракций Верховной Рады. На это был вынужден отреагировать Президент Украины. И Верховная Рада собралась на его требование.
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