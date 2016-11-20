Депутат Мосийчук оказался в неловком положении (ФОТО)

Как сообщает replyua.net, волонтер Роман Доник обратил на своей странице в Facebook внимание на неловкую ситуацию, в которую сам себя поставил депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук.
Вчера Мосийчук на своей странице в Facebook написал: «На восточном фронте идут ожесточенные бои, обстрелы…Мы несем потери. Но Герои не умирают! А в это время в Киеве песни, пляски… Жируют барыги и кремлевские гниды…Сдохните!». Богдан Карпенко, прочитавший этот пост депутата, обратил внимание на более раннее заявление Мосийчука – 1 ноября 2016 года он дал весьма примечательно интервью «Українським новинам».
В новости, размещенной на сайте информационного агентства, указывается, что депутат украинского парламента от «Радикальной партии Олега Ляшко» потратил на свадьбу, которая состоялась 21 октября, полмиллиона гривен. Тогда Мосийчук заверил, что укажет эти официальные затраты в своей декларации. Ранее издание сообщало, что свадьба Мосийчука прошла за городом, свидетелем жениха был депутат Андрей Лозовой. По словам Мосийчука, подготовка к свадьбе началась еще летом. Множество гневных комментариев пользователей социальных сетей были оставлены не только под репостами сообщения Мосийчука об «ожесточенных боях на фронте», но и под самим его сообщением.
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