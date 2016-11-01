Эксперт: Задекларированный чиновниками «кэш» может реально не существовать, а быть заделом на будущее

Как передает replyua.net, эксперт реанимационного пакета реформ группы «Налоговая реформа» Илья Несходовский в эфире «Громадського радіо» проанализировал задекларированное имущество чиновников, а также высказал мнение, как на е-декларирование могут отреагировать иностранные партнеры Украины.
«Если анализировать состояние, указанные в электронных декларациях чиновников с точки зрения глобальной экономики и говорить об этом исключительно в экономическом ключе, то явно можно проследить недоверие большинства депутатов и чиновников к банковской системе. Они сохраняют свои средства в наличных деньгах. Это свидетельствует об элементах коррупции, ведь такие большие суммы наличных средств – признак теневой экономики. Раньше говорили, что по количеству наличных долларов на руках у людей мы на первом месте в мире после самих США. И теперь можно сказать, что это действительно правда. А это только 100 тысяч человек в 45 миллионов населения. А еще будет вторая волна в первом квартале 2017 года», – рассказал Илья Несходовский.
Он выразил сомнение, что задекларированный так называемый кэш реально существует. Есть несколько вариантов. Первый: все помнят историю с задекларированным триллионом гривен. Это может быть такой «задел» на будущее, чтобы потом легализовать имущество. Могут быть такие «заделы» на будущее, когда денег реально еще нет, но они могут появиться. Второй вариант: эти средства находятся за границей и рано или поздно их нужно будет декларировать. А сейчас это делается, чтобы легализовать средства. Ведь для размещения за рубежом нужно было иметь индивидуальную лицензию Национального банка.
«Уже есть первые реакции иностранных журналистов: Guardian, Reuters, BBC. Иностранные граждане будут читать обо всем этом. Это в то время, как в Украине направляется финансовая помощь от западных стран», – отметил эксперт.
Как пример реакции западных коллег он привел высказывание Мирославы Гонгадзе, которая написала о том, что вице-президент США Джо Байден просил помощи у президента Барака Обамы, когда у него были семейные проблемы и болел сын. И Мирослава пишет, что это шок, когда США помогают Украине, но при этом в украинских чиновников есть все и даже больше чем у власть имущих той страны, где они берут деньги. По словам Ильи Несходовского, самое страшное может быть, если Запад прекратит сотрудничество.
«Скорее всего западные союзники будут требовать привлечения к ответственности, кто не сможет доказать законность происхождения этого имущества, но, учитывая особенности нашей судебной системы, нашего законодательства это может быть проблематично. Как по мне, доказать незаконность этого имущества не так уж и проблематично даже с теми базами, которые существуют. Например, те же налоговые базы. Люди же должны были платить из своих доходов налоги. Сопоставляя эти два показателя уже можно строить определенные подозрения в законности получения имущества», – отметил эксперт.
Reuters пишет, что 24 члена Кабинета министров задекларировали более 7 миллионов долларов. Много шумихи возникло вокруг декларации президента Украины, но Илья Несходовский высказал мнение, что, как раз декларация Порошенка правдива, но не указана стоимость произведений искусства, а это могут быть миллионы долларов. Порошенко всю жизнь работал чиновником: был министром экономики, был в СНБО, в совете Нацбанка. «Я не оправдываю это богатство, понятно, что оно возможно при наличии определенного рода завязок. Но у него богатый отец и многое перешло от отца к сыну», – отметил эксперт.
По его словам, одно можно сказать точно, если бы е-декларирование проводили перед выборами, то количество кандидатов сократилось бы. Много судей бросили прибыльное дело через е-декларирование. Так же многие ушли из Кабинета министров, чтобы не декларировать свое имущество и не вызывать вопросов. Одномоментно никогда власть не очистить. Надо постоянно постепенно работать. Если каждый год с помощью электронной декларирования проверять, как же изменилось состояние за время пребывания у власти, как ты живешь, чем ты пользуешься, то это будет очень мощный аргумент, чтобы задумались, стоит ли идти во власть.
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