Бутусов рассказал о главных проблемах Порошенко из-за освобождения Саакашвили

На своей Facebook-странице известный в Украине журналист Юрий Бутусов предположил, что из-за расследования уголовного дела против бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили глава государства Петр Порошенко может столкнуться с рядом проблем, передает replyua.net.
«Прежде всего, намерение запугать и выслать за пределы страны человека, оставившего Родину для получения гражданства и политической карьеры в Украине, с самого начала была обречена на провал. К тому же, если не пугать и принять на веру все, что говорят о нем, то придется закрывать Саакашвили в заведение на подобии Качановской колонии, с аналогичным международным и общественным эффектом», - написал журналист. Бутусов также уверен, что Саакашвили является человеком движения, для которого власть является поиском цели, которую можно таранить, в связи с чем он себя нормально чувствует в конфликте с властями.
«В Украине, где революция произошла не так давно, отдавая силовикам приказы кого-то задержать, стоит ожидать, что задержанных, скорее всего, придут поддержать, и вполне вероятно - на Майдане», - продолжил Бутусов, отметив, что, если в демократической стране оппонентов хотят исключить и игры, нужно ответить на главный вопрос: «Кто от этого выиграет?».