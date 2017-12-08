Боровой о конфликте ГПУ и НАБУ: Украина уверенно превращается в злобного клона России

В интервью изданию «Гордон» российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что власти Украины панически воспринимают деятельность НАБУ, передает replyua.net. По его словам, НАБУ стал в определенной степени новым центом власти, имеющим большое влияние и составляющий конкуренцию силовым структурам. «Все структуры власти так или иначе связаны с коррупцией. В Грузии была похожая ситуация. Суть основной части реформ должна заключаться в разрушении устоявшейся клановой системы», - считает Боровой.
Политик считает, что лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили хочет «модернизировать» нынешнюю украинскую власть, так как она не соответствует потребностям общества.
«Подобно России, в Украине коррупция является одним из инструментов управления государством. США вполне могут прекратить помощь Украине из-за давления на антикоррупционные органы. Это очень серьезно. В принципе, Украине дали право выбора: либо она усиливает демократию, либо повторяет российскую модель. Однако власть в Киеве меняться не хочет. И не так опасно то, что Украина может остаться без военной и финансовой помощи Запада – страна превращается в злобного клона РФ», – подчеркнул Боровой.