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«Будто обезьяна с гранатой»: экс-президент пояснил, почему Украина отказалась от ядерного оружия

«Будто обезьяна с гранатой»: экс-президент пояснил, почему Украина отказалась от ядерного оружия
В случае сохранения Украиной своего ядерного статуса, она была бы больше похожа на обезьяну с гранатой. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам «Обозревателя» озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук. «Тут некоторые утверждают, что Украину бы просто испугались. Но на самом деле мы бы напоминали обезьяну, которая держит в руках гранату. Не нужно так примитивно и неквалифицировано говорить о таком деле, как ядерное оружие. Достаточно посмотреть за тем, что происходит вокруг Северной Кореи сейчас. Таким же образом, а может и хуже, все бы складывалось для Украины», — сказал политик. При этом экс-глава государства напомнил, что пульт управления ядерным оружием находился не в Киеве, а в Москве.

«У Ельцина, а не у Кравчука, был черный чемодан. Я могу озвучить не один десяток фактов, свидетельствующих о том, что наша страна была заложником ядерного оружия, а не государством, которое бы могло его использовать», — добавил Кравчук.

Ранее политик выразил точку зрения, согласно которой если Российская Федерация все же начнет широкомасштабные военные действия в Украине, это станет началом ее конца как государства.
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Горячая тема: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

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