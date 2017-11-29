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Журналист: «У Саакашвили нет политического будущего в Украине»

Журналист: «У Саакашвили нет политического будущего в Украине»
Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, может продолжить свою политическую карьеру только в Грузии. Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

«У бывшего президента Грузии, как мне кажется, должно быть политическое будущее в Грузии. И на этом точка», - отметил Портников. По его словам, ситуация в отношении Саакашвили может измениться в ближайшее время, и это касается того, что политик находится в розыске в Грузии. «Времена меняются, и политическая ситуация меняется. В свое время за Михаила Саакашвили голосовало там подавляющее большинство граждан Грузии. Никто не сказал, что маятник истории еще раз не сделает свой поворот», - добавил Портников.

По его словам, нужно в собственном государстве бороться за народ, влияние и власть, а не «менять страны как чулки». Напомним, что ранее Юрий Луценко, генпрокурор Украины, заявил, что не видит препятствий для экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию.
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