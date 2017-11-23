Порошенко поручил принять меры по развитию и защите лесов Украины

Петр Порошенко, президент Украины, поручил правительству разработать программу по развитию и защите украинских лесов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт главы государства, Порошенко отдал распоряжение Кабинету министров по разработке мер, направленных на развитие и защиту леса, а также на модернизацию украинского лесного хозяйства.
Согласно документу, подписанному президентом, Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов по развитию лесного и водного хозяйств. В проекте закона Кабмин должен отобразить новые подходы к природоохранному контролю и усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей природной среды.
Кроме того, проект подразумевает расширение полномочий инспекторов, занимающихся охраной окружающей среды. По поручению главы государства будет разработана программа «Леса Украины-2030», а также проведена инвентаризация всего украинского лесного фонда. Распоряжение Порошенко вступает в силу в день его публикации.