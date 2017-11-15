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Геращенко назвала «ножом в спину» голосование Беларуси в ООН по Крыму

Геращенко назвала «ножом в спину» голосование Беларуси в ООН по Крыму
Первый заместитель председателя парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко оценила голосование в ООН по оккупированному Крыму делегации Республики Беларусь, передает replyua.net. «Это уже второй нож в спину Украины после такого же голосования в минувшем году»,- подчеркнула политик на своей странице в социальной сети Facebook. В то же время, Ирина Геращенко напомнила, что в ООН будут голосовать по упомянутой резолюции в следующем месяце.

«Нам бы хотелось видеть нейтральность от стран, громко заявляющих о своей нейтральности, граждане которых представлены в миссии СММ ОБСЕ и которые хотят присоединиться к миротворческой деятельности на Донбассе», — отметила она. Ирина Геращенко напомнила, что 14 ноября Третий комитет ООН проголосовал обновленную резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму.

«Резолюцию поддержали более 70, почти столько же воздержались. И только 25 против, в том числе – Беларусь. Вместе с РФ, конечно. Это – не нейтральная позиция, а вполне конкретная. И это при том, что Минск претендует на некоторые миротворческие лавры, акцентируя, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу», — написала она.
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14 ноя 2017
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Чудова новина з ООН: незважаючи на спротив РФ, український проект резолюції по Криму підтримали

Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», сьогодні, чотирнадцятого листопада 2017 року, відбулось голосування за проект резолюції, запропонованої Україною, в ООН.

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