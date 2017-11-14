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Блогер: останні події показали, що НАБУ і НАЗК можна спокійно ліквідувати

Блогер: останні події показали, що НАБУ і НАЗК можна спокійно ліквідувати
Як переконує блогер Олексій Голобуцький, глибокий конфлікт між НАБУ та НАЗК показує, що так звані «антикорупційні структури» в Україні лише дарма витрачають бюджетні кошти, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер вказує, що професіоналізм українських «грантоїдів» залишає бажати кращого. Наприклад, зараз ці люди з серйозним виразом обличчя вимагають аби очільниця НАЗК Наталія Корчак покинула свою посаду на час проведення розслідування. Але найсмішніше те, що чи то через пафос, чи то через тупість, самі «грантоїди» лобіювали закон про НАЗК, який дає можливість очільнику цього відомства не працювати без будь-яких для неї наслідків. Наприклад, закон не передбачає такої підстави звільнення члена НАЗК як неналежне виконання своїх обов’язків.

Власне, всі, хто вимагав прийняття цього закону і створення НАЗК, стали заручниками свого ж непрофесіоналізму. А загалом епічна битва, яка розгорнулась між НАБУ і НАЗК, свідчить про те, що експеримент пора закінчувати. Зараз обидва органи займаються виключно війнами між собою та замовними справами. Відтак, їх можна цілком спокійно ліквідувати, а кошти, які витрачаються на їх утримання, віддати на побудову незалежних судів. Такі витрати точно окупляться: по-перше, належний захист права власності залучить іноземні інвестиції і створить нові робочі місця, по-друге, незалежні суди дійсно боротимуться з корупцією, - наголошує блогер.
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