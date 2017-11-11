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Сазонов: сьогодні стало зрозуміло, що плани багатьох політиків накрились мідним тазом

Сазонов: сьогодні стало зрозуміло, що плани багатьох політиків накрились мідним тазом
Як помітив політичний оглядач Кирило Сазонов, в українському політикуму довго ходи чутки про об’єднання двох великих фракцій та політичних сил. Але, як виявилось, вони не мали під собою грунту, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис у соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що сьогодні, одинадцятого листопада 2017 року, відбувся з’їзд партії «Народний фронт». Очільник політичної сили Арсеній Яценюк сказав пару слів і про внутрішньодержавну політику. Зокрема, курс, взятий партією, більш ніж однозначний – вона самостійно бере участь і в президентських виборах, і в парламентських.

Ймовірно, ніяких злиттів, поглинань та інших способів об’єднання не буде. Яценюк, озвучуючи ці положення, виглядав досить впевнено, отримав стовідсоткову підтримку однопартійців, тож питання закрите. Власне, відсьогодні можна поставити хрест на чутках та «інсайдерській інформації» про об’єднання партій. Здається, що сьогодні зазнали краху чиїсь надії та рожеві мрії, але життя взагалі доволі болісна штука. У контексті рейтингів політичних партій Яценюк зауважив, що це річ минуща, а от міжнародні рейтинги залишаються. Власне, з огляду на те, що парламентські вибори ще через два роки, то така позиція теж має сенс, - зауважує Сазонов.
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