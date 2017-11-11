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Сазонов: сьогодні виступала «партія війни»

Сазонов: сьогодні виступала «партія війни»
Політичний оглядач Кирило Сазонов поділився своїми враженнями від сьогоднішнього з’їзду партії «Народний фронт», - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта на Site.ua.

Зокрема, партія продемонструвала надзвичайно жорстку антиросійську риторику, яка, як ми знаємо, підкріплювалась і антиросійськими діями. Принципова позиція – ніяких компромісів з агресором, адже нічого не змінилось, а Україна стала сильнішою. При чому, зміцнення стосується всіх сфер життя: економіки, енергетики, культури, освіти, візового режиму та іншого. До того ж, такі слова промовляв з трибуни не тільки лідер партії Арсеній Яценюк, а й інші спікери. Тобто, здається, що у питаннях стосунків з Кремлем «партія війни» складається з однодумців.

Сазонов наголосив також на ще одному важливому пункті – реінтеграції окупованих територій. Не повинно відбуватись ніякого розділення Криму і Донбасу. Як підкреслював Яценюк, він в курсі розмов як в кулуарах ВРУ, так і в європейських столицях – мовляв, звільняємо Донбас, а Крим «коли-небудь» потім. Але така риторика є недопустимою – тема Криму і Донбасу має бути строго об’єднаною, інакше ми зрадимо тих, хто чекає на повернення України на півострові, - наголошує Сазонов.
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