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Журналист: «Украинские власти теперь должны общаться с польскими руководителями, как с маленькими капризными детьми»

Журналист: «Украинские власти теперь должны общаться с польскими руководителями, как с маленькими капризными детьми»
Виталий Портников, украинский журналист, считает, что теперь руководство Украины вынуждено разговаривать с властями Польши, как с маленькими капризными детьми, которые пытаются спекулировать на спорных моментах истории, сообщает replyua.net со ссылкой на Левый берег.

«Мы имеем дело с самой настоящей тенденцией. И эта тенденция отражает то, что Украина уже проходила в отношениях с другой бывшей метрополией - Россией. Вначале искреннее неверие, что они действительно могут иметь собственное мнение о своей истории и своей кадровой политике. Затем - снисходительные барские советы относительно того, как нужно вести себя на самом деле, чтобы не раздражать старшего друга. Потом - жесткие оскорбительные высказывания и даже кадровые рекомендации, кого куда назначать», - отметил Портников.

По словам журналиста, украинцы могли бы оскорбиться после каждого заявления польской стороны, но это будет очень провинциально с точки зрения государственных интересов современных Польши и Украины. Портников отмечает, что гораздо разумнее будет не отказываться от занимаемых позиций, разговаривать с поляками, как с капризными детьми, которые застряли в прошлом и уже не могут понять логики современного мира.
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