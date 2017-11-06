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Не люблю, коли дурять українців! - Ляшко розкритикував «план Маршала», запропонований для України Литвою

Не люблю, коли дурять українців! - Ляшко розкритикував «план Маршала», запропонований для України Литвою
Очільник Радикальної партії Олег Ляшко на власній сторінці в соціальній мережі розкритикував так званий «план Маршала», який передбачає фінансову допомогу для України, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Ляшко зауважив, що не любить, коли «українцям задурюють голови». Так, політик переконує, що всі зусилля братньої, але невеликої Литви не варті нічого без участі Сполучених Штатів. Але нардеп не вірить, що господар Білого дому Дональд Трамп дасть згоду на безповоротний кредит для України у розмірі 50-100 мільярдів доларів. За його словами, не варто чекати такого вчинку від людини, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди, розірвала торговельні угоди з найближчим сусідом – Мексикою та скасувала медичну страховку для мільйонів власних співгромадян. Швидше на Марсі цвістимуть яблуні!

Так само не варто чекати на допомогу від Європейського Союзу, який відкриває нам кредитні лінії тільки в обмін на наш ліс та металобрухт. Не буде ніякого «плану Маршала», тож не тіште себе ілюзіями,щоб потім не зазнати гіркого розчарування. Єдиний шлях для України – це відновлення економіки своїми силами через ставку на національного товаровиробника, здешевлення кредитів, енергомодернізацію та підтримку експортерів, - наголошує Ляшко.
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