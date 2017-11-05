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Олег Пономар: навіщо вам ті ЄС та НАТО?

Олег Пономар: навіщо вам ті ЄС та НАТО?
За словами політичного аналітика Олега Пономаря, Кремль не припиняє спроб зламати євроатлантичні інтеграційні процеси в Україні. На це він кидає практично всі доступні йому ресурси, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Пономар закликає прослідкувати за логічним ланцюжком, побудованим кремлівськими маніпуляторами. Наприклад, нещодавно Путін заявляє, що скоро україно-російські стосунки налагодяться і відновляться. За його словами, він дуже на це сподівається, і єдине, що цьому перешкоджає – це діюча влада в Україні. Путін наголошує, що народ її не підтримує, але ми знаємо дійсну причину неприйняття української влади Кремлем – асоціація з ЄС та чіткий вектор на членство в ЄС і НАТО. Пономар також звертає увагу на когорту користувачів, яких називають зрадофілами. На думку аналітика, це люди, який зазомбували до неспроможності логічно мислити і прораховувати хоча б на кілька кроків уперед. Як їх зазомбували? Московська пропаганда, українські олігархи через підконтрольні їм ЗМІ, боти, корисні ідіоти щодня, щогодини і щохвилини розповідали про те, що влада погана, а війна триває тільки через те, що так хоче влада.

До чого зараз закликають український народ? Використовують старий більшовицький лозунг: «Повернемо багнети проти власної влади» та «Бажаємо власній країні поразки у зовнішній війні заради того, щоб повалити владу». Ці люди переконані, що якщо повалити владу, то війна закінчиться. Чому закінчиться? А відповідь проста – дивіться на заяву Путіна. Дійсно, навіщо вам ті ЄС та НАТО, - зауважує блогер.
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