Геращенко: цей чоловік планував отруїти всіх, хто живе в наметовому містечку під Радою

За словами народного депутата Антона Геращенка, СБ України затримала терориста, якого пов’язують з низкою атак в українській столиці, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, спочатку в групі «ДТП Київ» користувач під ніком «ВО Свобода» опублікував повідомлення, в якому заявив, що бійці батальйону «Донбас» вночі спалили автомобіль, який належить дружині народного депутата Антона Геращенка. Насправді виявилось, що автомобіль дійсно було спалено, але він належить не дружині нардепа, а схожій на неї ззовні дівчині, яка проживає у тому ж будинку, що і сім’я політика. Світлини, які буцімто зафіксували цей інцидент, були взяті з мережі – тобто той, хто влаштував підпал, дуже поспішав про нього «відзвітувати».
Правоохоронці провели низку розшукових заходів і виявили, що за домом слідкував підозрілий чоловік. Його виявили через службу таксі, послугами якої він скористався у ніч, коли здійснив підпал. Вчора його затримали у районі Центрального вокзалу в Києві, вдягненого у форму спецпідрозділу поліції. У кишені у нього виявили бойову гранату. Далі з'ясувалось, що цей громадянин РФ постійно проживає у Дніпрі, а до Києва приїжджає для вчинення злочинів. Наступним у його планах було отруєння осіб, які проживають у наметовому містечку під Радою – він хотів додати отруйну речовину до їх їжі. Цілком можливо, що також буде знайдено зв'язок між цим чоловіком та замахом на Ігоря Мосійчука та вбивством Аміни Окуєвої. Звісно, правоохоронці не мають можливості запобігти всім терактам, які вчиняються на території України, але затримання цього чоловіка та жінки, яка вбила Олександра Хараберюша, не може не вселяти надії, - наголошує Геращенко.