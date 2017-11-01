Нусс: Саакашвілі знову скаже, що його «кришталево чистих» соратників несправедливо переслідують?

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За словами політичного оглядача Павла Нусса, колишній очільник Одеської області Михеїл Саакашвілі не припиняє спроб затягти в Україну своїх соратників. При цьому, перешкодою для нього не слугують ні репутація, ні незаконні дії таких осіб, - про це інформує видання replyua.net, посилаюсь на допис в соціальній мережі.Зокрема, сьогодні, першого листопада 2017 року, при спробі перетнути український кордон було затримано одного із найближчих соратників Саакашвілі, колишнього очільника військової поліції Грузії Мегіса Кардаву. Підставою для його арешту слугувало те, що він знаходяться у базі розшуку Інтерполу – Грузія вимагає його видачі за так званим «червоним циркуляром».Нусс зауважує, що Кардаву на батьківщині обвинувачують у вбивстві, катуванні ув’язнених, кількох епізодах сексуального насильства, організації шпигування за політичними противниками Саакашвілі, привласненні коштів з державного бюджету. Грузинський суд заочно засудив соратника Саакашвілі до дев’яти років позбавлення волі. Цікаво, цього разу Саакашвілі знову почне розповідати про те, що його «кришталево чистих» прибічників незаконно переслідує міжнародна поліція? – цікавиться Нусс.