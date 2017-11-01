Нусс: це – промовиста відповідь тим, хто сумнівається в ефективності нашого основного дипломата

Як наголошує політичний оглядач Павло Нусс, практично щотижня з’являється черговий експерт, який розповідає про те, що Україну «злили», що в Європі «втомились» від нашої держави, а Владислав Сурков (радник президента РФ) та Курт Волкер (спеціальний представник зовнішньополітичного відомства США) домовляються про долю України «за спиною України». Але не варто вірити таким заявам, - про це інформує видання replyua.net.
Так, сьогодні Державний департамент США зробив чергову офіційну заяву, в якій підкреслив, що російський путінський режим буде платити високу ціну (і тепер ще вищу у зв’язку з оновленням санкційних пакетів) до того часу, поки Мінські угоди не буде виконано, а окупований Крим – звільнено. Адресатом цього повідомлення виступають як російське лоббі у Вашингтоні, так і парламентери РФ на всіх переговорних майданчиках.
Власне, це ще один доказ того, що США допомагають і допомагатимуть надалі Україні у нашому прагненні відновити територіальну цілісність. Санкції проти агресора ніхто не збирається ослаблювати. Примітним є також те, що ця заява Держдепу зроблена після закритих переговорів Порошенка та Волкера – які ще докази міжнародної ефективності президента вам потрібні? – зауважує Нусс.