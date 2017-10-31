Аваков нарешті прокоментував затримання свого сина НАБУ

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков на власній сторінці в соціальній мережі нарешті дав коментарі з приводу найгучнішої сьогоднішньої новини - затримання його сина Олександра детективами НАБУ, - про це інформує видання replyua.net.
Так, Аваков вважає, що справа однозначно є політично вмотивованою. За його словами, «процедури, інтриги і спроби знищити його емоційну стабільність» приречені на провал. За словами політика, він вміє і жити в умовах труднощів, і приймати рішення. Більше того – останні кілька років так і було, і використання особистісних маніпуляцій не змінить його позиції.
За словами Авакова, НАБУ і САП не повинні піддаватись тиску політичних угруповань, не повинні володіти політичними симпатіями та інтересами. Крім того, вони не мають розмінюватись на секундний піар. НАБУ і САП повинні бути інструментом правосуддя і справедливості, а не маніпулювати законом на догоду чиїмось політичним інтересам. Аваком переконує, що ні його син, ні ті фірми, які він заснував, не взяли і копійки з державного бюджету. Більше того, очільник МВС пообіцяв, що його син пройде всі необхідні судові процедури і доведе свою невинуватість у суді. А в антикорупційних структурах, на думку міністра, має бути відновлено баланс незалежності та незаангажованості.