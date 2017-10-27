Історик показав як працюють маніпуляції суспільною думкою

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За словами історика Павла Правого (Бондаренка), маніпулювати суспільною свідомістю дуже просто, особливо якщо за таке справу береться професіонал, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер наводить конкретний приклад: ось «боєць невидимого фронту» з Турівської (на вулиці Турівській розташований партійний штаб «Батьківщини» -) чи з ФСБ у соціальній мережі розміщує світлину, на які видно бійця Національної гвардії у супермаркеті, і супроводжує її дописом на кшталт: «А чому він не на фронті? Кого він тут захищає? Магазини для бариг оберігає? Знову нашим коштом злочинна влада набиває собі кишені». Звісно, до нього приєднуються товариші, які починають підтримувати все це коментарями «Поки це буде тривати?», «Всіх на передову», «Злочинна влада» тощо.Якщо запитати тих користувачів, які так емоційно реагують на подібні дописи, про те, які заходи передбачає підвищений рівень терористичної загрози, вони лише знижуть плечима. Вони не знають і не хочуть знати про те, що маршрути патрулювання та перелік охоронюваних об’єктів визначають спеціалісти. Їм не цікаво скільки існує рівнів терористичної загрози чи що таке ешелон охорони. Але «зрада» аж шкварчить, - зауважує блогер.