Ляшко розповів про подробиці замаху на свого однопартійця

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на власній сторінці в соціальні мережі розповів подробиці інциденту, в якому постраждав його однопартієць, народний депутат Ігор Мосійчук, - про це інформує видання replyua.net.
За словами Ляшка, Мосійчук якраз виходив з приміщення телеканалу «Еспресо» (розташоване на вулиці Адама Міцкевича в Києві – ред.), у програмі якого брав участь, коли стався направлений вибух. Народний депутат зараз у лікарні – за словами Ляшка, його стан важкий, але поранень, несумісних з життям, ніби немає. Ляшко зауважує, що врятував Мосійчука охоронець – на щастя, і цей чоловік вижив після вибуху. Крім того, поранень зазнав і політолог, який був на тому ж ефірі, що і Мосійчук.
У Ляшка немає жодних сумнівів, що замах на його однопартійця Мосійчука пов'язаний з професійною діяльністю та політичною позицією останнього. З огляду на професіоналізм тих, хто влаштовував терористичний акт, лідер радикалів переконаний, що його організували закордонні ворожі спецслужби. Відтак, Ляшко вимагає від українських правоохоронців проведення ретельного розслідування та посилення агентурної та профілактичної роботи, спрямованої на захист життя і здоров’я українців.