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Соціальні мережі обурені: побитий вчора нардепом Соболєвим «провокатор» дійсно виявився кіборгом (відео)

Соціальні мережі обурені: побитий вчора нардепом Соболєвим «провокатор» дійсно виявився кіборгом (відео)
Як вже інформувало видання replyua.net вчора вночі народний депутат Єгор Соболєв знайшов у наметовому містечку під парламентом «провокатора». Відтак, народний обранець розпустив руки, поки чоловіка тримали соратники Соболєва. Сьогодні історія отримала несподіване продовження.

Так, постраждалий від рук Соболєва чоловік переконував, що він воював під Донецьким аеропортом, що і викликало агресію з боку протестувальників. Сьогодні журналістка Ольга Гончарова оприлюднила відео з «провокаторм», зняте у селі Піски другого січня 2015 року. На цьому відео постраждалий Ярослав Ходаківський. До речі, через вчорашній інцидент чоловіка запроторили до СІЗО.

Коментуючи цю новину, журналіст Андрій Дзиндзя зауважує, що це той випадок, коли українець повірив грузинському та російському аферистам і опинився через це в місцях несвободи. Соболєв на колінах має просити вибачення у Ходаківського. Заступник міністра ТОТ Гергій Тука зауважує, що «герой всіх воєн» Соболєв надумав підняти руку на справжнього захисника. Здається, у компанії Семенченка цей закутаний у державний прапор (мабуть, це здається йому надзвичайно патріотичним) «великий воїн» зовсім деградував.

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