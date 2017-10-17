Политолог: Тимошенко и Саакашвили используют молодых политиков для достижения своих целей

В интервью интернет-изданию from-ua.com политический эксперт Владимир Цыбулько заявил, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили используют молодых политиков Украины в собственных целях, передает replyua.net. В частности, по его словам, реальные цели представителей старой политики не совпадают с интересами молодежи и весьма часто не способны принести никаких полезных изменений для страны.
«В этом году политическая осень весьма жаркая в связи с тем, что в Украине не были проведены досрочные выборы. С учетом этого, политическая энергия начала выходить через улицу, акции протеста и агрессивное поведение в сессионном зале. Политические деятели пытаются найти возможности, чтобы увеличить свои рейтинги, а представители олигархата надеются получить возможность перераспределения рынков и активов, или же наоборот - защиты награбленного», - считает Цыбулько.
Оценивая сегодняшние протесты возле Верховной Рады, политолог заявил, что они в меньшей степени напоминают не митинг, а громкую медийную отработку полученных гонораров.