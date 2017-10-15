Блогер: розрахунок на політичних «лопухів» не виправдав себе навіть в Україні

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За словами відомого українського блогера та громадського діяча Карла Волоха, українські виборці потроху звільняються від ілюзій, які володіли їх свідомістю ще пару років тому, - інформує видання replyua.net, посилаючись на допис, розміщений оглядачем у соціальній мережі.Так, блогер нагадує, що два роки тому він мав сміливість порівняти Саакашвілі з Реєм Джонсоном – боксером, який «вийшов у тираж». Незадовго до того Джонсон впав у нокаут у першому ж раунді, що показало його повну неспроможність у професійному плані. Тоді користувачі соціальних мереж відреагували на таке порівняння дуже різко, піддавши Волоха гучній критиці.Сьогодні ж, наприклад, мало хто з коментаторів чергових «шедеврів» від Саакашвілі утримується від використання терміну «клоун». Розмови про «боротьбу з корупцією» та крики про «бариг» вже не збирають багатотисячні натовпи, та і електоральних балів не додають. Ні, справа не в тому, що українці раптово полюбили владу – справа в тому, що прийшло розуміння: критики влади нічим не кращі, тільки більш барвисто брешуть. Власне, можна сказати, що політичний розрахунок на «лопухів» не спрацьовує у довгостроковій перспективі навіть в Україні, - підсумовує оглядач.