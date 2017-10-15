Казанський: кремлівська зовнішня політика призвела до такого несподіваного результату

Український журналіст Денис Казанський вказує, що зовнішня політика, яку провадить Кремль на теренах як пострадянського простору, так і на всій планеті, іноді приводить до доволі несподіваного результату, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, розміщений оглядачем у соціальній мережі.
Так, журналіст наголошує, що ми можемо на власні очі побачити результат, до якого призвела кремлівська зовнішня політика щодо України. За словами Казанського, це – щорічне зростання кількості осіб, які беруть участь у марші на чотирнадцяте жовтня до річниці створення Української повстанської армії. Власне, що гучніше з Кремля лунають заклики «боротися з фашистами» то ефектнішими виглядають фото та відео з чергової ходи. І що більше грошей витрачають Володимир Путін та його прибічники на свою криваву пропаганду, то сильнішим виявляється ефект у середовищі українських націоналістів, - переконаний Казанський.
Нагадаємо, вчора відбулась низка святкових маршів до сімдесят п’ятої річниці створення Української повстанської армії. Найбільш масовим був такий захід в українській столиці, який зібрав, за повідомленнями очевидців, до десяти тисяч учасників.