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Карпенко: уроки логіки від Саакашвілі вразять вашу уяву

Карпенко: уроки логіки від Саакашвілі вразять вашу уяву
За словами політичного оглядача Богдана Карпенка, доволі часто політики генерують відверту маячню. Тим не менш, колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі перевершує їх всіх разом узятих, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого блогером на персональній сторінці в соціальній мережі.

Карпенко наводить кілька прикладів «залізної логіки» від Саакашвілі. Наприклад, останній неодноразово заявляв, що він повністю реформував міліцію, прокуратуру та суди у Грузії. Тим не менш, це говорить та сама людина, яка втекла з власної держави через звинувачення в корупції, розтраті державних коштів та перевищенні повноважень. Вже в Україні політик постійно говорить про те, що справи проти нього сфальсифіковані, але хіба можуть таке робити реформовані та чесні правоохоронні органи? Після призначення на посаду очільника ОДА Саакашвілі щодня скаржився, що йому заважають робити реформи та боротись з корупцією – у той же час він власноруч обрав і призначив очільників митниці, прокуратури, поліції та мав «свою людину» заступником голови НАБУ.

Потім настав період, коли Саакашвілі 24 години на добу 7 днів на тиждень розповідав про те, що в Україні немає свободи слова і його не допускають до ЗМІ. Розповідав він про це навіть тоді, коли вів власну передачу. Далі звучали заяви, що Порошенко довів Україну до економічної катастрофи – мовляв, жити тут неможливо, всі зубожіли і голодують. Тим не менш, політик взявся штурмувати український кордон. Після цього звучали заяви про політичне переслідування і диктатуру – а відтак прохання про політичний притулок. Але апогеєм «логіки» від Саакашвілі стали крики про переслідування бізнесу СБУ на фоні затримання на кордоні його «гаманця» Коби Накопія, який, виявляється, теж хоче в Україну, - підсумовує блогер.
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