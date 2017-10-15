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Блогер: ви навіть не уявляєте чому українські суди настільки неефективні

Блогер: ви навіть не уявляєте чому українські суди настільки неефективні
За словами блогера Карла Волоха, українська судова система не відрізняється високою ефективністю. При цьому, корупція, про яку так багато говорять останнім часом – лише одна з причин цього явища, - інформує replyua.net з посиланням на сторінку оглядача.

Волох зауважує, що судову систему зробили критично неефективною дві основні обставини. По-перше, це загальні вади перехідного періоду, недоліки будь-якого процесу реформування. По-друге, це те, що Кримінально-процесуальний кодекс анітрохи не відповідає українським реаліям. Наприклад, зараз працює не більше сорока відсотків суддів. Решта місць або вакантні, або ж судді, які їх займають, або у декретній відпустці, або на лікарняному, або у них закінчились повноваження – все це спосіб пересидіти у спокійному місці «буремні часи» з їх люстраціями і електронними деклараціями. Відповідно, ті судді, які ще працюють, мають по п’ятсот і більше справ на одного.

Крім того, ми маємо кримінально-процесуальний кодекс, який ніяк не відповідає українським реаліям. Звісно, він дуже європейський, але замість боротьби зі злочинністю на поточному відрізку часу дає протилежний результат. Додайте сюди загальну злиденність у державі, традиції пострадянської системи і отримаємо те, що маємо зараз. Власне, влада у нас імпотентна, опозиція свідомо влаштовує хаос, правозахисники занепокоєні виключно грантами і політичною кар’єрою, а західні радники нав’язують нас свої моделі, не враховуючи специфіки держави. Тим не менш, як не дивно, реформа йде і система потроху очищається. Принаймні корупції стало набагато менше, хоч, ви, ймовірно, в це не повірите, - зауважує блогер.
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