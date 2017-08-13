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СпецтемаОтвет Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Блогер: чи всі великі реформатори можуть собі дозволити таке розкішне життя?

Блогер: чи всі великі реформатори можуть собі дозволити таке розкішне життя?
Доволі часто українські політики декларують набагато скромніші достатки ніж мають насправді – навіть електронні декларації не до кінця вирішили питання непрозрості активів української «еліти». Блогер Дмитро Вовнянко зауважує, що деякі політики, які позиціонують себе як носіїв «морального імперативу», насправді не відповідають такій високій планці, - інформує replyua.net з посиланням на сторінку блогера у соціальній мережі.

Наприклад, блогер пропонує на вирішення таку задачку: уявіть собі, що ви очолюєте обласну державну адміністрацію. Протягом цілого року ваша зарплатня не перевищує три тисячі двісті сімнадцять гривень. У своїй декларації ви вказали, що маєте п’ятдесят сім тисяч доларів (готівкою) та сто тридцять тисяч гривень. Питання задачі: як протягом року на посаді та протягом року після звільнення ніде не працюючи вести життя і дозволяти собі втрати, що перевищують ці суми у рази? Як можна з такими активами не напружуючись відпочивати у Сполучених Штатах? Як можна подорожувати в Польщу, Литву, Угорщину?

Крім того, завдання «із зірочкою» для особливо розумних читачів: чи всі «великі реформатори» такі? Можливо, десь можна знайти «великого реформатора» із більш прозорим і зрозумілим бюджетом?
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