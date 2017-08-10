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Блогер жорстко відповіла критикам: смерть молодої жінки завжди трагедія, але не більша, ніж смерть тисяч людей в АТО

Блогер жорстко відповіла критикам: смерть молодої жінки завжди трагедія, але не більша, ніж смерть тисяч людей в АТО
Блогер Катерина Золотарьова на власній сторінці в соціальній мережі дала жорстку відповідь «критикам», які засуджують людей за відсутність співчуття до смерті нардепа Ірини Бережної, - інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер зауважує, що лицемірство буває надзвичайно огидним. Наприклад, лицемірять ті, хто звинувачує людей у «танцях на кістках» - мовляв, радіють смерті молодої жінки. Тому блогер уточнює: по-перше, радіти і співпереживати – зовсім різні емоції. По-друге, нас закликають поважати героїзм опонентів. Але в чому полягав героїзм Бережної? В обливанні брудом співгромадян? У розпалюванні війни? У щоденній брехні? Ні, героїзм – це говорити правду за таких умов, а брехня ніякого героїзму не потребує. Крім того, опонентом ми називаємо того, хто має відмінну точку зору в рамках українського законодавства, той же, хто посягає на територіальну цілісність держави – відвертий ворог.

Звісно, смерть молодої жінки – завжди трагедія, особливо якщо постраждала дитина. Але будьмо чесними: смерть тисяч людей, молодих та літніх, дітей та немовлят, жінок і чоловіків – ще більша трагедія. І Бережна своїм інформаційним тероризмом сприяла цим смертям. А танці на кістках – це про заяви Чуркіна та Лаврова, казочки Соловйова та Кисельова. Шукаєте лицемірних та негуманних? Просто зазирніть в дзеркало, - наголошує блогер.
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