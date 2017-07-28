На Полякова можуть внести ще одне подання до ВРУ

Представники Спеціальної антикорупційної прокуратури будуть вимагати стягнення застави з народного депутата Максима Полякова, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це заявив очільник САП Назар Холодницький. Він заявив, що днем раніше Поляков відмовився надягати електронний браслет, який дозволяє контролювати за його переміщенням. Такий запобіжний захід був обраний рішенням Солом’янського райсуду, але парламентар відмовляється його виконувати. В зв’язку з цим, як зазначив Холодницький, якщо з понеділка Поляков так і не виконує судове рішення, прокурори займуться підготовкою клопотання і звернуться з проханням про стягнення застави розміром 304 тисячі гривень до державної казни. Крім того через те, що Поляков так і не виконав рішення суду, правоохоронці також можуть розпочати кримінальне провадження за цим фактом, а надалі відповідне подання вже за іншим злочином може бути направлене до Верховної Ради. Як зазначив Холодницький, це може відбутися вже після літньої відпустки парламентарів у вересні.
Варто нагадати, раніше захисники Полякова звернулися до Апеляційного суду з оскарженням попереднього рішення суду, який обрав парламентарю запобіжний захід. Але, як додав Холодницький, до винесення остаточного рішення Апеляційним судом, Поляков зобов’язаний носити електронний браслет.