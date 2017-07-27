Блогер: не знаю як ви, а я таких «гостей» виганяю геть

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Український блогер Віктор Пузанов вказав на кілька останніх «штрихів» у ситуації з втратою громадянства українсько-грузинським політиком Михеїлом Саакашвілі, - про це повідомляє ресурс replyua.net з посиланням на профіль оглядача в соціальній мережі.Так, блогер наголошує, що, по-перше, процедура подання заяви на здобуття громадянства не передбачає перевірки наявності чи відсутності судимості. Просто існує документ – заява, в якій дано відповіді на всі питання. Якщо ж заявник вдався до обману – то це така справа, яка рано чи пізно стане явною.По-друге, всі ми час від часу запрошуємо гостей. Пригощаємо їх, випиваємо з ними. Часто вони залишаються в нас переночувати і ми проявляємо гостинність, виділяємо їм кімнату (іноді навіть цілу область). Привітно спілкуємось, будуємо спільні плани – наприклад, про ремонт сараю. Дозволяємо запросити родичів гостя на допомогу – звісно, які проблеми. І тут на гостя щось находить – він буянить. Розповідає вам, що у вашому домі все не так, як має бути. І друзі не такі як треба, і взагалі вся ваша сім’я – бариги. Що ви робите у таких випадках? Особисто я таких «гостей» виганяю геть, бо не знаю як інакше можна чинити з тими, хто не розуміє законів гостинності - наголошує блогер.