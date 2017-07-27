Експерт: у Саакашвілі немає шансів у суді

Відомий політичний оглядач Віктор Уколов на власній сторінці в Фейсбук дає оцінку заявам українсько-грузинського політика Михеїла Саакашвілі про наміри оскаржити рішення про втрату ним громадянства, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер наголошує, що Саакашвілі, заповнюючи анкету, не тільки вказав, що не перебуває під слідством, а і зауважив, що він ознайомлений із нормами, які передбачають втрату громадянства у разі, якщо особа надала неправдиві відомості. Тому, звісно, екс-губернатор може подавати скарги на це рішення, але у ході судового розгляду йому потрібно буде довести що чорне – це біле.
Представники політичної сили Саакашвілі заперечують, що відомості про судимість мали бути виявлені під час перевірки. Але справа в тому, що перевірка стосується виключно проваджень, порушених на території України, у тому ж, що стосується закордону, вірять «на слово», адже закон передбачає процедуру втрати громадянства. Більше того, експерт згадує слова Саакашвілі про його «революційну діяльність» - він говорив, що брав участь у трьох революціях (Студентська, Помаранчева та Гідності) та двох майданах (Помаранчевому та Євромайдані). Непоінформована людина може подумати – це ж треба, у п’яти революціях участь брав! Власне, скрізь перебільшення та маніпуляції, - наголошує Уколов.