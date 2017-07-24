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Муждабаєв: чому ніхто не згадує про Крим?

Муждабаєв: чому ніхто не згадує про Крим?
Журналіст та блогер Айдер Муждабаєв на персональній сторінці в соціальній мережі ділиться думками щодо української стратегії повернення Кримського півострова, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що все частіше у соціальних мережах та в особистому спілкуванні можна почути заяви на зразок: «Всі забули про Крим», «Ніхто не турбується про кримчан», «Всім байдуже до долі кримських переселенців та долі самого півострова» і навіть «Владі плювати на Крим, вона не збирається його повертати». За словами Муждабаєва, все це пов’язано з тим, що люди відчувають: питання Криму штучно винесене на задній план. Про Крим багато говорять, але мало роблять для його повернення. Хоча саме на цьому «полі» роботи – непочатий край.

Загалом, українській владі має бути соромно. Більше того, всі її радники та політтехнологи мають розуміти, що такими діями вони буквально «ховають» імідж влади, яка має боротись за відновлення територіальної цілісності держави. Образ людини, байдужої до долі Криму, не принесе бонусів на виборах, адже пересічні виборці не забули про окупований півострів та переймаються його долею. Відтак, ставлення до проблеми Криму багато в чому визначить рейтинг політика, - наголошує блогер.
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