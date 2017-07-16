Два перспективных нардепа «похоронили» свою политическую карьеру, благодаря перформансу, который они же и устроили, – блогер

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Во всей истории со снятием неприкосновенности с нардепов Дейдея и Лозового важно то, что они себя обманули, подумав, что они триумфально выиграли противостояние с прокуратурой и совершенно не заметили, что в глазах избирателей они его вчистую проиграли. Об этом в своем блоге пишет известный украинский общественный активист Карл Волох.По его словам, между тем, у ребят был очень простой выход – добровольно заплатить налоги со спорной суммы в декларации, показать хороший пример коллегам и немного успокоить общество, которому совершенно не нравится бездействие правоохранителей после публикации весьма внушительных е-деклараций. И так, малой кровью и даже с некоторыми пиарными приобретениями, погасили бы горящую историю. «К сожалению, наши политики, даже успешно гарцующие на ишаке популизма, в сколько-нибудь нестандартной ситуации ведут себя как недоросли», – написал Карл Волох.Он добавляет, что кто-то непременно может возразить, что налоговая статья только у Андрей Лозового, а у Дейдея – незаконное обогащение, но в ГПУ хорошо представляют контраверсионность статьи 368-2, особенно, после замятой истории с Лещенко, и с удовольствием пошли бы на переквалификацию, добровольную оплату налогов и снятие обвинений.