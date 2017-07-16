Эксперт: после борова Януковича украинская политика стала публичной и конкурентной

Валентин Ким, эксперт по невербальной коммуникации и известный психолог, рассказал о том, что после ухода Виктора Януковича украинская политика сильно изменилась, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Та школа, которая пришла после 2014 года, стала еще более площадной, более публичной, более открытой для общения. В этом плане повлияла журналистика, потому что журналисты формируют мнение и отношение людей к политикам, и политики стали аккуратнее относиться к вопросам», отметил Ким. По его словам, «после борова Януковича» не понимающего, о чем его спрашивают, и не считавшегося с чужим мнением, теперь украинская политика стала более конкурентной, публичной.
«Пока мы видим, что для политиков вполне естественно распускать руки, у некоторых даже и ноги, устраивать драки, разборки, обвинять, повышать голос, кричать, грозить друг другу, причем непроверенными данными, а потом забывать об этом потом», отметил психолог. Он считает такое поведение незрелостью общества и незрелостью политической системы, однако уверен, что уже имеются позитивные сдвиги.