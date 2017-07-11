Нардеп про голосування в Раді: є і хутір, і скотиняки

Як інформує replyua.net, народні депутати теж по-різному коментують дійство, яке відбулось сьогодні у сесійному залі Верховної Ради. Зокрема, народний обранець Володимир Ар’єв дав з цього приводу кілька коментарів у соціальній мережі.
Так, Ар’єв наголошує, що засідання з приводу скасування депутатського імунітету перетворилось на театр абсурду. Здавалось, що об’єкти подання на зняття недоторканості брали участь у змаганні – хто справить найбільш огидне враження. Замість того, щоб серйозно відповідати на поставлені питання, вони влаштовували шоу. Один закликав Бога у свідки, ймовірно, забувши про те, що в основних заповідях вказано «не вкради» і «не поминай ім’я Господа всує». Інший посилається на козацькі звичаї – ймовірно, не в курсі, що відповідно до них вже давно став би калікою, адже на Січі крадіїв карали суворо. Ще один народний обранець цитує Хемінгуея, хоча скоріше нагадує Орвела з його подвійним мисленням.
До речі, у Орвела є ще один визначальний твір – «Скотський хутір», де деякі тварини, здобувши владу, вирішили, що вони «рівніші за інших». Реформаторські закони, які мали бути проголосовані у першій половині дня, залишились без розгляду, адже дві фракції, блокуючи трибуни, вимагали у Раду Луценка, хоча було чудово відомо, що його візит заплановано на вечірню сесію. Одним словом, і хутір є, і скотиняки тут, - підсумовує Ар’єв.