Фігуранта скандальної бурштинової справи Розенблата виключили з Блоку Петра Порошенка

Представники фракції Блок Петра Порошенка ухвалили рішення виключити народного депутата Борислава Розенблата з об'єднання, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба політичного руху. При цьому сам Розенблат заявив, що він має наміри повернутися до лав Блоку Петра Порошенка після завершення розслідування проти нього. Нардеп також пообіцяв, що він здасть правоохоронцям всі документи, які дозволяють покинути територію України. Також відомо, що під час засідання фракції БПП, представники політсили підтримали подання Генпрокуратури на 6 нардепів та позбавлення їх депутатської недоторканності.
Варто нагадати, Бориславу Розенблату висувають звинувачення у перевищенні професійних повноважень, зловживанні впливом та хабарництві на загальну суму в 280 тисяч доларів. Його вважають причетним до любіювання інтересів третіх сторін, зацікавлених у видобутку бурштину. Охоронця парламентаря спіймали на гарячому 19 червня під час отримання частини хабара. Щоправда сам Розенблат відкидає будь-які звинувачення на свою адресу.