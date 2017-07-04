Через неробство депутатів Україна не отримає траншу від МВФ

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Небажання народних обранців працювати та внутрішньополітичні чвари призвели до доволі неприємних наслідків, - про це replyua.net стало відомо з публікації видання «Ліга.нет».Так, світові фінансові оглядачі зазначають, що з виділенням п’ятого траншу від Міжнародного валютного фонду для України доведеться почекати. Причина цьому – у зволіканні з реформами. Зокрема, народні обранці не встигли до літніх канікул розглянути проекти пенсійної та земельної реформи. Очільник українського уряду Володимир Гройсман зауважив сьогодні, четвертого липня 2017 року, що у парламенту немає часу проголосувати за законопроекти – народні депутати підуть у відпустку з чотирнадцятого липня.Нагадаємо, виділення п’ятого траншу Міжнародного валютного фонду мало припасти на червень-липень поточного року. Його розмір сягає одного мільярда дев’ятисот мільйонів гривень. Відтепер перерахування коштів можна чекати не раніше осені, що завадить Україні вийти на міжнародні ринки запозичень. Нагадаємо, раніше у ЗМІ обговорювали новину про то, що, мовляв, Міжнародний валютний фонд скасував свою вимогу про запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Наразі цю інформацію поки ні підтверджено, ні заперечено.