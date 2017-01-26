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Нусс: политика Порошенко неидеальна, а информационная кампания против президента набирает обороты

Нусс: политика Порошенко неидеальна, а информационная кампания против президента набирает обороты
Информационная кампания против Петра Порошенко продолжает набирать обороты, и ее главная цель заключается в том, чтобы сменить президента в Украине.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс. По словам политического аналитика, такой сценарий является практически единственной возможностью для Кремля вернуть Украину в зону своего влияния. «Через многие СМИ украинцы ежедневно получают очередную порцию зрады, связанную с деструктивной политикой украинского главы. Также идет кампания и против правительства Гройсмана. Многие украинские СМИ при этом сознательно не сообщают об эффективности проектов, которые реализуют власти», пишет Нусс. По его словам, он хочет напомнить всем украинцам, что именно Порошенко заложил основу в создание новой армии Украины, и теперь эта армия дает нам надежду на победу страны над внешним врагом.

«Президент встал у руля в самый сложный период, взяв на себя громадную ответственность за суверенитет страны, за сохранение политической независимости, за возрождение армии. Его внутренняя политика неидеальна, но нужно учитывать все вызовы извне и понять, что нынешний курс является оптимальным», добавляет эксперт.
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