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СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Планы Киева по освобождению Донбасса завершатся вторым Приднестровьем – эксперт

Планы Киева по освобождению Донбасса завершатся вторым Приднестровьем – эксперт
Финалом предлагаемой украинскими властями стратеги для деоккупации Донбасса может стать создание еще одного Приднестровья, сообщает replyua.net. Соответствующая точка зрения в интервью СМИ была озвучена руководителем Центра исследований гражданского общества Виталием Куликом. Он уверен в наличии очень многих уязвимых мест в той стратегии возвращения Донбасса, который сейчас предлагают на Банковой. Конечным результатом ее воплощения может стать замороженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, в результате чего интересы Украины от этого только пострадают.

«Главная суть вопроса состоит в том, к каким результатам мы можем прийти в конечном итоге. Наиболее вероятный результат, если украинская власть все же воплотит такой план, станет полное замораживание конфликта на Донбассе, что будет напоминать второе Приднестровье. Это станет серьезным противоречием национальным интересам украинского государства», - подчеркнул Виталий Кулик.

По его утверждению, Киев обязан добиться получения полного контроля над самопровозглашенными республиками, так как в противном случае может повториться такая ситуация, как в Молдове – там люди живут в непризнанной республике и лишены будущего на единое молдавское государство.
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