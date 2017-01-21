Україна почала повзучу реінтеграцію в Росію – Сироїд

Нинішня влада України, під прикриттям повернення Донбасу, почала процес поступової реінтеграції в Росію. Як повідомляє replyua.net, про це своїх співвітчизників попередила заступник голови ВР Оксана Сироїд, коментуючи нещодавнє інтерв’ю керівника Міністерства з питань окупованих територій Володимира Черниша одному з видань РФ. Головним чином, зазначила Сироїд, її вкрай обурило те, що високопоставлений український політик без перешкод спілкується з представниками «Газети.ру», яка, варто зазначити, є представником пропагандистської машини держави-окупанта.
Віце-спікер українського парламенту додала, що вище керівництво України мало б негайно прореагувати на такі вчинки міністра, зокрема президент, прем’єр-міністр та члени коаліції. Натомість, продовжила Сироїд, не саме інтерв’ю, а мовчазна підтримка Києва є яскравим свідченням того, що українські високопосадовці поступово, крок за кроком, проводять інтеграцію України до складу Росії.
Нагадаємо, що позиція самої Оксани Сироїд протягом останніх двох років полягає в наступному: Україна на законодавчому рівні повинна визнати окупацію РФ і припинити всі економічні стосунки з Донбасом до тих пір, поки він буде окупованим.