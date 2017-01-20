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Закрытие фабрики в Липецке положительно повлияет на рейтинг Порошенко – политолог

Закрытие фабрики в Липецке положительно повлияет на рейтинг Порошенко – политолог
В своей статье для «Апострофа» известный в РФ политолог Станислав Белковский выразил мнение, что после закрытия в российском городе Липецк фабрики Roshen рейтинг нынешнего президента Украины Петра Порошенко может подняться, о чем передает replyua.net.

Давая оценку политическому аспекту данного решения, Белкловский отметил, что не стоит утверждать, что новость об остановке работы липецкой фабрики положительно повлияет на политический имидж, хотя само это решение Белковский считает достойным. Вместе с тем, эксперт считает, что у нынешнего главы украинского государства есть планы баллотироваться на второй срок.

А вот реакция жителей Липецка на известие о закрытии в их городе кондитерской фабрики не была столь однозначной. К такому выводу можно прийти, прочитав комментарии под новостью о прекращении работы фабрики пользователей сайта Gorod48.ru. Люди жалуются, что фабрику просто добили с обеих сторон. Ее нельзя продать, так как на все имущество российский следком наложил арест. Также интернет-пользователь сообщили, что мало где можно встретить такое положительное отношение к своим сотрудникам, как это было на Roshen, да и вообще, там все отвечало европейским стандартам.
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