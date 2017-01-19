Де-юре обвинение Савченко в госизмене невозможно – Луценко

В интервью телеканалу NewsOne нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко заявил, что в обвинениях его коллеги Надежды Савченко превалирует политический аспект, чем подтверждение с юридической точки зрения, передает replyua.net. По утверждению парламентария, юристы не находят оснований, согласно которым Савченко можно обвинить в госизмене.
«Мне пришлось пообщаться с некоторыми профильными юристами, которые работали ранее или сейчас работают в прокуратуре. С их точки зрения, на сегодняшний день де-юре отсутствуют какие-либо причины обвинять Надежду Савченко в измене государству. Если на самом деле Надежда Савченко вместе со своими коллегами не могут исполнять возложенные на них обязанности, необходимо начать поиск решения данного вопроса, чтобы работа Комитета нацбезопасности продолжалась. Как видно, парламентский комитет не предусмотрел эти вопросы. У меня есть сомнения, что нам удастся прийти к объективному, с правовой точки зрения, решению, если сама Савченко не проявит желания выходить из данного комитета», - рассказал Луценко.
Сама же Савченко отрицает все заявления, касающиеся госизмены, которые были озвучены ее коллегами в парламенте. По мнению нардепа, она не нарушила законодательство и не разглашала тайну государства.