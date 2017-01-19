валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Де-юре обвинение Савченко в госизмене невозможно – Луценко

Де-юре обвинение Савченко в госизмене невозможно – Луценко
В интервью телеканалу NewsOne нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко заявил, что в обвинениях его коллеги Надежды Савченко превалирует политический аспект, чем подтверждение с юридической точки зрения, передает replyua.net. По утверждению парламентария, юристы не находят оснований, согласно которым Савченко можно обвинить в госизмене.

«Мне пришлось пообщаться с некоторыми профильными юристами, которые работали ранее или сейчас работают в прокуратуре. С их точки зрения, на сегодняшний день де-юре отсутствуют какие-либо причины обвинять Надежду Савченко в измене государству. Если на самом деле Надежда Савченко вместе со своими коллегами не могут исполнять возложенные на них обязанности, необходимо начать поиск решения данного вопроса, чтобы работа Комитета нацбезопасности продолжалась. Как видно, парламентский комитет не предусмотрел эти вопросы. У меня есть сомнения, что нам удастся прийти к объективному, с правовой точки зрения, решению, если сама Савченко не проявит желания выходить из данного комитета», - рассказал Луценко.

Сама же Савченко отрицает все заявления, касающиеся госизмены, которые были озвучены ее коллегами в парламенте. По мнению нардепа, она не нарушила законодательство и не разглашала тайну государства.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты
Важное за сутки
18 янв 2017
19183

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

19 янв 2017
11395

Неудачно пошутил: россияне негодуют из-за шутки Жванецкого о Курилах

Михаил Жванецкий, уроженец Одессы и известный российский сатирик, неудачно пошутил о Курильских островах, и его высказывание не понравилось пользователям из России, передает replyua.net со ссылкой на

Последние новости

Политик: Трамп может не нравиться многим американцам, но он – законно избранный президент

«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев

Вживання марихуани відтепер законне у Німеччині

"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя

Политолог: самый большой страх России

Окупанти у Криму ігнорують факти викрадення громадян України

В Кремлі спрогнозували, чи повторить Трамп долю Януковича

Глава Нацсовета выступил против закрытия «Интера»

Соцмережі розкритикували Лещенко за візит на сніданок Пінчука

У Ірані впав хмарочос. Є загиблі (ВІДЕО)

Яку користь може дати перевірка українцями військових частин РФ?

Під час пошуку уламків Ту-154 було знайдено американський бомбардувальник

Де-юре обвинение Савченко в госизмене невозможно – Луценко

Сазонов: Порошенко должен провести переговоры с Трампом не, как с политиком, а, как с бизнесменом

У Києві збираються видати Росії грузина-добровольця АТО (ВІДЕО)

Nokia проти горіха: скажений краш-тест нового смартфона (ВІДЕО)

Садовый: мусор из Львова планируется вывозить за границу

Янукович звинуватив Луценка у фальсифікації справи

На востоке Украины введен карантин из-за вспышки АЧС

Украина получит от Красного Креста 60 млн долларов

 Новости за день