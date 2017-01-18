Сазонов: женщина с косой подкинула нам проблем

Политический обозреватель на своей странице в Facebook прокомментировал решение членов Комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко, - передает replyua.net.
Кирилл Сазонов пишет: «Все, на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне ВРУ проголосовали гнать Савченко от государственной и военной тайны, то есть из состава Комитета». Журналист добавляет: «Странно, но мне показалось, что выступавший «за» представитель президента в ВРУ Артур Герасимов не голосовал. Может, у него нет права голоса на комитете?»
Блогер подчеркивает, что для завершения процедуры исключения Савченко из состава Комитета необходимо подтверждение этого решения на общем голосовании в парламенте. Он пишет: «Слово за залом Верховной Рады. Да, еще Иван Винник обратился в Службу безопасности Украины по поводу Надиных поездок и заявлений. Публично. Ох, подкинула женщина с косой нам проблем...». Как сообщалось ранее, в декабре Надежда Савченко заявляла, что ездила «на оккупированные территории и общалась с теми, кто держал ее в плену», а позднее, - что она ездила в Минск на переговоры с террористами об освобождении военнопленных.