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Аваков подозревается в разглашении гостайны

Аваков подозревается в разглашении гостайны
По словам профессора Госуниверситета Илии в Тбилиси Олега Памфморва, недавнее заявление главы МВД Арсена Авакова о необходимости выхода до конца текущего года на госграницу Украины на Донбассе, которая признана таковой на международном уровне, - это слова публичного лица, и если Аваков взял на себя роль публичного человека, он обязательно должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с разглашением государственной тайны, передает replyua.net.

С учетом такой ситуации Олег Памфилов заявил следующее: «Если Аваков выступает, как человек публичный, то к этому серьезно относиться не стоит, так как от публичных людей можно услышать все, что угодно. Почти все блогеры и блюстители соцсетей об этом пишут».

В то же самое время, эксперт утверждает, что чиновнику, возглавляющему военизированное ведомство, такие вещи распространять нельзя. «Подобные заявления могут исходить от публичных чиновников вне зависимости от ранга, я имею в виду президента, парламентария, дипломата, премьер-министра. На это вовсе не явятся обязанностью человека, главной задачей которого является охрана порядка в общественных местах», - заявил Памфилов, подчеркнув, что вряд ли это по душе самому Авакову.
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