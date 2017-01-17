Росія робить все для зриву мінського формату – Геращенко

В інтерв’ю журналістам «Української правди» нардеп Ірина Геращенко заявила, що з боку російського керівництва прикладається максимум зусиль для того, щоб дискредитувати мінський формат, про що повідомляє replyua.net. Парламентар вважає, що Кремль зацікавлений в цьому, оскільки Мінські домовленості безпосередньо прив’язані до санкцій. Разом з тим, Геращенко вважає неприйнятним те, що Москва, скоріше за все, хоче скористатися долями простих людей та військових з метою досягнення своїх певних політичних задумів.
За інформацією Геращенко, у переліку заручників присутні як військові, так і цивільні, і офіційний Київ прикладає максимум зусиль, щоб на волі опинилися як перші, так і другі.
Ірина Геращенко додала, що ніхто не запитує цих людей, якими є їхні політичні переконання. «Ми поставили перед собою завдання - домогтися звільнення всіх заручників, які потрапили у російський полон. Звичайно, дуже серйозна боротьба ведеться за наших військових, котрі з героїзмом виконували свій обов’язок і які опинилися в полоні. Вони без перебільшень є героями, і це усвідомлює ворожа сторона, тому домогтися звільнення військових вкрай складно», - зазначила Геращенко.